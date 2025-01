PESA VEGIA 2025, IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA “FESTA DELLE FESTE” BELLANESE

BELLANO – Dopo l’edizione segnata dal maltempo dello scorso anno, la Pesa Vegia di Bellano si prepara ad un ritorno in grande stile. L’appuntamento con la festa delle feste è, ovviamente, per il 5 gennaio, ma non mancheranno iniziative pensate per animare la vigilia e la festa finale nel weekend successivo l’evento principe fra le manifestazioni bellanesi.

Per quanto riguarda la giornata del 5 gennaio, che quest’anno cade di domenica, il programma prevedere alle 9 l’apertura di Orrido Magic Christmas Lights e di San Nicolao arte contemporanea.

Alle 14, invece, nel cortile delle scuole aprirà la biglietteria per l’accesso alle location, che a loro volta saranno aperte al pubblico dalle 16 …

