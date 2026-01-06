PESA VEGIA. A BELLANO LA FOLLA SFIDA IL GELO TRA STORIA E MAGIA: LE FOTO

BELLANO – La Pesa Vegia di ieri sera ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire storia, rito e spettacolo. Nonostante il freddo pungente, il paese si è riempito di residenti e visitatori che hanno seguito con entusiasmo ogni passaggio della rievocazione, arricchita dall’apertura straordinaria dell’Orrido e da un corteo ricco di suggestioni.

Perché si festeggia la Pesa Vegia

La Pesa Vegia ricorda un episodio del 1533, quando Bellano ottenne dal Governante spagnolo del Ducato di Milano il permesso di continuare a utilizzare le vecchie unità di misura – le “pese veccie” – invece di adottare quelle nuove imposte nel resto del territorio.

Per la comunità dell’epoca, quella concessione significava proteggere l’economia locale, mantenere stabilità nei commerci e preservare un pezzo della propria identità …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS