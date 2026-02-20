PESCA, NEI TORRENTI DELLA PROVINCIA DI LECCO 700 KG DI TROTE

LECCO – La sezione Provinciale pescatori e subacquei di Lecco convenzionata con la Fipsas immetterà complessivamente 700 kg di trote su tutti i corpi idrici (acque di tipo B) della Provincia di Lecco, nei tratti denominati “campi gara”. L’iniziativa è un segno concreto di attenzione nei confronti dei pescatori sportivi appassionati alla pesca della trota torrente.

Tutti i pescatori sportivi, per poter pescare nei suddetti corpi idrici dovranno essere in possesso del tesserino segna-pesci, il pagamento del tesseramento federale della Fipsas e con il pagamento del contributo di gestione previsto nel bacino n. 5 pari a 30 euro.

Sabato 21 febbraio saranno effettuate le seguenti semine:

GALLAVESA – ERVE KG 50 CAMPO GARA 6

GALLAVESA – CALOLZIOCORTE -LOC. FOLLA KG 50 CAMPO GARA.5

CALDONE – LECCO – LOC BONACINA KG 70 CAMPO GARA 4

BEVERA – COSTAMASNAGA FRAZ. COLOMBAIO KG 60 CAMPO GARA 10

VARRONE – DERVIO – PONTE DI LEGNO SP72 KG 30 CAMPO GARA 1

TROGGIA – INTROBIO – PONTE SP 62 KG 40 CAMPO GARA 9

PIOVERNA – PRIMALUNA – PONTE BARCONE KG 40 CAMPO GARA 7

PIOVERNA – CORTENOVA-TACENO KG 260 CAMPO GARA 8

VARRONE – PREMANA -PONTE GABBIO KG 50 CAMPO GARA 12

VARRONCELLO – PAGNONA – PONTE DEI GIABBI KG 50 CAMPO GARA 3

Totale 700 kg

Il presidente della sezione provinciale di Lecco Stefano Simonetti commenta: “La semina di complessivi 700 kg. di trote è un segnale concreto per la diffusione della pesca sportiva, oltre che per mantenere la presenza della trota e dei pescatori nei nostri corpi idrici. La semina di trote adulte e sterili in occasione dell’apertura della pesca alla trota 2026 non comporta alcun danno per i nostri torrenti e per la fauna ittica presente – il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile continua in favore di tanti pescatori lecchesi e lombardi”.