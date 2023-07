LECCO – L’Associazione provinciale di Lecco pescatori e subacquei convenzionata Fipsas ha terminato le semine di pesce autoctono autorizzate da Regione Lombardia per il 2023, e la ricostruzione delle legnaie in tutte le acque provinciali impiegando oltre 2.000 fascine per assicurare la riproduzione del persico reale.

In questi giorni i volontari del team opere ittiogeniche e i guardia pesca della Fipsas stanno completando le semine di 20.000 trote Fario mediterranee in tutti i torrenti della provincia