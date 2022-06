LECCO – Pubblicato online sul portale istituzionale del Comune di Lecco il bando per la concessione in gestione del dehors di Pescarenico, parco Addio Monti. Si tratta di un completo punto ristoro con servizi di supporto agli utilizzatori dell’adiacente pista ciclabile lungolago, realizzato in virtù dell’accordo di partenariato tra Provincia di Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Parco Adda Nord e Comuni di Lecco, Calolziocorte e Vercurago. Ed è finalizzato alla promozione dell’itinerario cicloturistico lungo il fiume Adda nell’ambito del progetto “Brezza sull’Adda”.

Il gestore del chiosco dovrà garantire l’attività di somministrazione di cibi e bevande, per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre, per un minimo di sei giorni la settimana, per almeno otto ore al giorno e nelle fasce centrali mattutina e pomeridiana, con chiusura obbligatoria entro le 24. Nello stesso periodo saranno da garantire anche la ciclo-officina, che dovrà essere aperta per almeno quattro ore al giorno, con il supporto di un meccanico specializzato, e il servizio doccia, già a partire dalle 7 del mattino e per almeno tre giorni alla settimana. Dal 1 ottobre al 31 marzo, il bar dovrà restare aperto almeno un giorno feriale la settimana oltre al sabato e alla domenica.