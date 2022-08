PESCATE – Estratto dai vigili del fuoco di Lecco un 31enne che alla guida della sua Renault è finito fuori strada andandosi a schiantare contro l’edificio, che alcuni decenni di anni fa ospitava la pizzeria ai Bravi, ora in abbandono. L’incidente, nella serata di giovedì, pochi passi dal Bennet di Pescate, in via Roma.

La chiamata di soccorso è giunta alle 20:30 alla centrale Areu, quest’ultima ha allertato i Carabinieri, mentre ha inviato sul posto un’ambulanza dei volontari di Calolziocorte e un’auto infermieristica.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i pompieri che hanno provveduto ad aprire il veicolo per estrarre assieme al personale sanitario il conducente intrappolato dentro.

Successivamente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco, per gli accertamenti del caso.

RedCro