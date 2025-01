PESCATE, BILANCIO 2024 DELLA POLIZIA LOCALE: QUASI 245MILA EURO DI MULTE

PESCATE – Tempo di bilanci, con la chiusura del 2024, per il comando di polizia locale di Pescate: guidati dalla responsabile Chiara Fontana, gli uomini della locale in convenzione da Mariano Comense, Casatenovo, Abbadia Lariana e Cisano Bergamasco hanno emesso sanzioni per violazioni del codice della strada per 244.928 euro.

Nello specifico, le contravvenzioni hanno riguardato 599 revisioni scadute, 66 veicoli senza assicurazione, 68 fermi e sequestri e 5 patenti ritirate.

A chiudere il bilancio, un dato esplicativo delle politiche del sindaco Dante De Capitani in merito alla gestione del bene pubblico: 7.794 euro riguardano solamente le violazioni al regolamento di polizia locale, in gran parte inerenti l’abbandono di rifiuti. Il sindaco di Pescate è noto per diffondere sui propri social le foto degli scarti lasciati sul territorio da avventori maleducati, corredate dall’importo della multa che verrà loro addebitata anche grazie alla capillare presenza delle telecamere nel paese.