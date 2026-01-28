PESCATE, FESTA DELLA FAMIGLIA: “FATTI AVANTI E METTICI IL CUORE” IN ORATORIO

PESCATE – All’Oratorio di Pescate la Festa della Famiglia 2026 si è trasformata in una giornata capace di raccontare, con semplicità e autenticità, ciò che lo slogan di quest’anno invita a vivere: “Fatti avanti e mettici il cuore”. Un messaggio diretto, che la comunità ha accolto con entusiasmo, riempiendo gli spazi dell’oratorio di presenze, sorrisi e legami rinnovati.

Fin dal mattino, famiglie di ogni età hanno partecipato alla celebrazione e ai momenti comunitari, dando vita a un clima di partecipazione che conferma il ruolo centrale dell’oratorio come luogo di incontro e crescita. La proposta della Festa della Famiglia, rilanciata in tutta la diocesi per il 2026, punta proprio a questo: valorizzare le relazioni, sostenere i nuclei familiari e offrire occasioni in cui ritrovarsi senza formalità, ma con autenticità.

A Pescate, la risposta è stata calorosa. La giornata è scorsa tra momenti di preghiera, convivialità e attività pensate per coinvolgere bambini, ragazzi, genitori e nonni. Una festa semplice, ma ricca di significato, dove ogni gesto — dall’accoglienza al servizio, dall’organizzazione alle attività — ha portato con sé quel “metterci il cuore” che lo slogan richiama. Il valore più evidente è stato quello dei legami: legami familiari, certo, ma anche legami comunitari, intergenerazionali, educativi. L’oratorio ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo dove questi rapporti non solo si custodiscono, ma si costruiscono giorno dopo giorno.

La Festa della Famiglia 2026 all’Oratorio di Pescate ha così lasciato un segno chiaro: quando una comunità decide di farsi avanti e di metterci davvero il cuore, ciò che nasce è una giornata semplice, vera, ricca di legami. Proprio come questa.