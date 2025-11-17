PESCATE: MORSA E SPINTONATA DOPO IL TENTATIVO DI RECUPERARE LA BORSA

PESCATE – Attimi di paura sabato, intorno alle 12:30 al ristorante “Al Vecchio Kalkerin” di Pescate, quando una donna è stata aggredita dopo che le era stata sottratta la borsa. Secondo la testimonianza della vittima, la borsa era stata presa dalla sedia mentre pranzava. Un’altra cliente, notando il furto, ha fornito alla donna la descrizione dell’abbigliamento della presunta ladra, permettendo così di bloccarla vicino all’auto in cui si stavano allontanando.

La vittima è riuscita a recuperare la borsa dall’interno del veicolo, ma durante le concitate fasi successive un uomo — descritto come il marito della presunta ladra — l’ha aggredita: la donna racconta di essere stata morsa e spintonata e di aver subito tentativi di colpirla con pugni. Anche il figlio, un uomo sulla cinquantina, avrebbe partecipato all’aggressione.

La donna e il marito, vista l’età avanzata e per evitare ulteriori escalation, non hanno reagito alle provocazioni e hanno lasciato andare i tre, per poi recarsi al Pronto Soccorso di Lecco per le cure. In seguito hanno sporto denuncia ai Carabinieri, fornendo anche la targa dell’auto coinvolta.

La vittima ringrazia la cliente che ha segnalato il furto, definendo decisiva la sua prontezza: “Se non fosse stata per quella signora, probabilmente mi avrebbero fatto del male”, ha detto. I Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili.

C.A.M.