PEZZI D’ARMA FERMATI, NEI GUAI IMPRESA DI CORTENOVA

CORTENOVA – Una vicenda internazionale, spinosa, vede coinvolta un’azienda di Cortenova dopo il sequestro di materiali di vario genere destinati alla produzione di armi in Israele. Il carico sotto sequestro di 13 tonnellate è stato intercettato in partenza e bloccato nel porto di Ravenna – per un valore di circa 250mila euro.

Nei guai il titolare dell’impresa valsassinese da cui sono usciti i pezzi che avrebbero dovuto raggiungere le industrie belliche israeliane – alle quali è vietato fornire anche solo componenti utili all’assemblaggio, vista la guerra in corso a Gaza …

