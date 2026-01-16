PGT, LE OPPOSIZIONI: “UNA GRAVE GESTIONE SUPERFICIALE E OPACA”

LECCO – “Denunciamo con fermezza l’ennesimo episodio di gestione superficiale e opaca da parte dell’attuale amministrazione comunale su un tema essenziale per vita cittadina come il PGT“. Lo dice Lorella Cesana, capogruppo di Lecco Ideale, in un comunicato stampa che porta anche le firme di Cinzia Bettega capogruppo Lega, Gianni Caravia del gruppo misto, Emilio Minuzzo capogruppo Fratelli d’Italia, Giovanni Tagliaferri capogruppo di Orizzonte per Lecco, con tutti i consiglieri comunali di minoranza.

“Per oggi alle 18 è stata convocata una Commissione consiliare sul Piano di Governo del Territorio, peraltro in scadenza nei prossimi giorni, senza che ai consiglieri sia stata trasmessa la documentazione necessaria per poter svolgere il proprio ruolo – continua Cesana -Non solo: benché noi si abbia denunciato la irregolarità della convocazione ai sensi di legge e regolamento, il presidente della stessa, strumentalizzando la richiesta fatta da alcuni consiglieri di opposizione di disporre l’audizione in commissione degli Enti che debbono rilasciare parere obbligatorio, ha esteso la convocazione con comunicazione delle 12:30 ovvero meno di 6 ore prima della commissione ‘fantasma’, chiamando Regione e Provincia a partecipare a una seduta priva degli atti fondamentali per qualsiasi valutazione seria”.

“Una modalità che svilisce il lavoro degli organismi tecnici e istituzionali, che compromette seriamente i rapporti istituzionali fra Enti, che manifesta apertamente l’inadeguatezza di questa amministrazione all’esterno e che compromette il pregio del nostro Comune – si legge ancora nel comunicato stampa -. Si tratta di un comportamento inaccettabile anche perché calpesta il principio di trasparenza amministrativa e ostacola deliberatamente l’esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali. La maggioranza dimostra ancora una volta di considerare il Consiglio un passaggio secondario, da gestire all’ultimo minuto e senza il rispetto minimo dovuto alle istituzioni e alla città”.

“Il PGT è lo strumento che orienta lo sviluppo urbano, economico e sociale di Lecco. Trattarlo con questa leggerezza, proprio nel momento cruciale della sua scadenza, rappresenta un segnale gravissimo: si tenta di comprimere il confronto, evitare il dibattito e impedendo un’analisi consapevole degli atti. Chiediamo nuovamente che la documentazione venga immediatamente trasmessa e che la Commissione sia riconvocata in modo corretto, garantendo tempi adeguati e condizioni minime di serietà istituzionale. La città merita un’amministrazione che rispetti le regole, non una maggioranza che le piega alle proprie esigenze politiche”, concludono le opposizioni.