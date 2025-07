PGT, VARIANTE APPROVATA: NUOVE CASE, TURISMO, RIQUALIFICAZIONI AL CENTRO

LECCO – Il consiglio comunale ha approvato l’adozione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche, con 18 voti favorevoli e 10 contrari.

Si tratta di un passaggio formale importante: la variante ridefinisce gli strumenti urbanistici del Comune di Lecco, orientando le trasformazioni future della città. Dalla variante emergono tre direttrici principali: lo sviluppo turistico, con particolare attenzione al “biglietto da visita” di Lecco (la parte a lago); il potenziamento dell’offerta abitativa, che prevede la possibilità di accogliere circa 2.160 nuovi abitanti (circa 450 case); e la riqualificazione di aree urbane oggi marginali o dismesse.

Il documento prevede infatti la possibilità di nuovi insediamenti e attività che rafforzeranno la vocazione turistica del territorio, soprattutto in zone legate al lago e alla montagna. Allo stesso tempo, sono incluse misure che stimoleranno l’incremento delle unità abitative, privilegiando interventi in aree già urbanizzate e senza nuovo consumo di suolo. Un altro aspetto rilevante riguarda la rigenerazione urbana, con la possibilità di intervenire su comparti oggi in disuso per restituire loro una funzione utile alla città e alla comunità.

Si apre ora la fase delle osservazioni: con l’adozione della variante, il documento sarà consultabile per 30 giorni da parte di cittadini, associazioni, enti e professionisti, che potranno presentare osservazioni o proposte di modifica. Terminata questa fase, il consiglio comunale tornerà a riunirsi per l’approvazione definitiva, valutando le osservazioni pervenute.

C.A.M.