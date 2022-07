COLICO – Un flashmob per far sentire la propria voce a difesa della Riserva Naturale del Pian di Spagna. Le associazioni ambientaliste locali si sono riunite sabato mattina per un’azione dimostrativa.

Nella conferenza di servizi convocata il 26 aprile dal Comune di Colico era stata avanzata la richiesta che il procedimento di approvazione del progetto di nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Adda fosse archiviato in favore di un’altra soluzione. Legambiente e WWF hanno diffidato il Comune a procedere con l’iter autorizzativo e dal realizzare l’opera, finanziata con circa 2 milioni e mezzo di denaro pubblico e il cui costo è destinato ad aumentare per l’impennata dei prezzi dei materiali.