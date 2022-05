PASTURO – È la pista ciclabile il nuovo argine di esondazione del Pioverna, l’aggiornamento del Piano di Assesto Idrogeologico (PAI) del fondovalle è dunque il risultato di vent’anni di lavoro e per questo quattro imprenditori hanno commissionato l’ormai noto studio, portato avanti lo scorso ottobre dal Comune di Barzio e adottato ora anche dal Comune di Pasturo. Questo è quanto reso noto dal consiglio comunale di piazza Vittorio Veneto. Inoltre è confermato l’interesse di Iperal per l’area ex Pigazzi: dallo scorso anno in Municipio è protocollata la richiesta di intervento di rigenerazione urbana sull’area oggi fatiscente.

La seduta consigliare di giovedì sera ha fatto chiarezza su diversi aspetti. Intanto l’origine dello studio…