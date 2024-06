PIANI D’ERNA, GIOVEDÌ 20 CHIUSA LA FUNIVIA, A SEGUIRE LA RIQUALIFICA

LECCO – Giovedì prossimo, 20 giugno, l’impianto di risalita dei Piani d’Erna sarà interessato da interventi di manutenzione programmati sulla fune di soccorso, che ne determineranno la chiusura per l’intera giornata.

Maggiori informazioni sul sito del gestore a questo collegamento.

L’intervento anticipa la messa in atto dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Lecco e Agenzia TPL Bacino di Como, Lecco e Varese, approvato con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Questo prevede un contributo complessivo massimo di 519.476 euro per gli interventi di sostituzione delle funi portanti e il rifacimento teste fuse della funivia Malnago-Piani d’Erna, necessari a garantire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza.

“Continua l’impegno di Regione Lombardia – spiega l’assessore Lucente – per la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti a fune destinati al trasporto pubblico locale. Il nostro obiettivo è garantire il corretto funzionamento delle funivie, in modo da renderle fruibili sia per coloro che le usano periodicamente per spostarsi sul territorio, sia per i tanti turisti che sempre di più affollano la nostra Lombardia”.

La conclusione degli interventi è prevista entro il 30 giugno 2025.

“Uno sforzo importante – conclude Lucente – che rientra in un piano di finanziamenti già avviato nel 2020 e che coinvolgerà nei prossimi mesi numerosi impianti a fune della Lombardia che necessitano di manutenzioni straordinarie”.

Fra gli impianti del trasporto pubblico locale per i quali sono in corso di valutazione per gli anni 2024-2025 ulteriori finanziamenti regionali a supporto degli enti pubblici proprietari vi sono le funivie di Albino-Selvino, di Margno-Pian delle Betulle e di Argegno-Pigra.