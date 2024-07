PIANI D’ERNA: OLTRE UN MILIONE DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FUNIVIA

LECCO – Affidati al Consorzio Stabile Opera Scarl di Roma i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia, un servizio di trasporto pubblico locale che collega la città ai Piani d’Erna. Le opere prevedono una manutenzione straordinaria di entrambi gli stabili e l’ammodernamento degli spazi e dei servizi, con un’attenzione particolare all’efficientamento energetico e funzionale dei due edifici e alle facciate, primo importante biglietto da visita della struttura, anche in un’ottica di ulteriore promozione del turismo collegato con le montagne di Lecco. Nella stazione a monte degli ambienti saranno dedicati agli utenti del servizio, anche per ripararsi in caso di maltempo, per uno spazio che fungerà da collegamento con l’imbocco dei sentieri, mentre al piano superiore sarà ricavato un salone polifunzionale.

L’inizio dei lavori, su progetto esecutivo redatto dallo studio Ardea Srl, a cui è affidata anche la direzione dei lavori, è previsto entro il mese di settembre, il quadro economico è di 1.558.140 euro, coperto per 1.130.000 euro da contributi di Regione Lombardia e, per la restante parte, da risorse dell’Ente e il costo dei lavori che saranno eseguiti è di 1.094.744 euro.