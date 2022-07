LECCO – Dopo due anni tornano gli incontri degli Amici del Burraco Tour di Lecco al Bar – Funivia Piani d’Erna. Un ritrovo estivo che si è interrotto a causa della pandemia. L’appuntamento è per tutti i giovedì di luglio: il 7, il 14, il 21 e il 28.

Ogni giovedì, alle 14:15 è prevista l’iscrizione e la sistemazione dei tavoli da gioco con il saluto dei promotori. Alle 14:30 il via al torneo con tre turni da quattro mani ciascuno. La conclusione è prevista per le 17:30. L’iniziativa è aperta a tutti. Per la buona riuscita degli incontri, tutte le persone interessate possono prenotare la loro partecipazione chiamando Sergio (3357421775) o Antonio (3332123663). Si gioca in sicurezza: rispetto norme sanitarie, mascherina e distanziamento.

L’iscrizione costa 5 euro e il ricavato dei tornei andrà a sostegno del progetto per la costruzione di un “forno per il pane” in un villaggio del Senegal a Betenty situato nel Parco Nazionale del Sine Saloum con la collaborazione dell’Associazione dei panettieri.