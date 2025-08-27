PIANI DI BOBBIO: IMPIANTI CHIUSI PER MALTEMPO GIOVEDÌ 28 AGOSTO

BARZIO – Il gestore della cabinovia Barzio – Piani di Bobbio comunica che, a causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per l’intera giornata di giovedì 28 agosto, gli impianti di risalita (seggiovie e funivie) potrebbero restare chiusi per garantire la sicurezza.

Le autorità e i gestori degli impianti invitano pertanto tutti gli escursionisti, turisti e appassionati a considerare la possibilità di programmare la discesa a valle entro la serata di oggi, mercoledì 27 agosto, per evitare disagi e potenziali problemi legati all’interruzione del servizio.