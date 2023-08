MILANO – “Il comunicato standard con cui oggi Fontana e Terzi hanno sbandierato gli importi destinati ai comuni lombardi per la realizzazione di infrastrutture viarie, con la provincia di Lecco non c’entra un granché, dal momento che i due interventi importanti che interessano il nostro territorio sono ancora in attesa di risposte concrete”. Così il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli interviene in merito alla delibera approvata dalla giunta regionale che prosegue l’attuazione degli interventi del Piano Lombardia, assegnando alla provincia di Lecco oltre 7,8 milioni di euro per un totale di 9 interventi.

“Stiamo ancora aspettando, infatti, la progettazione esecutiva della nuova Lecco-Bergamo e non sappiamo ancora nulla di fondato riguardo alla doppia corsia sul Quarto ponte tra Lecco e Pescate”

“Mi auguro che da Regione Lombardia arrivino risposte concrete e non solo annunci poco risolutivi – aggiunge Fragomeli – e che, quando inizieremo, a settembre, a occuparci della prossima sessione di bilancio, si riesca finalmente a cambiare il metodo di assegnazione di queste risorse, introducendo dei bandi specifici e una modalità più equa, oggettiva e trasparente che permetta a tutti i comuni di partecipare e che incentivi le progettualità condivise e una visione di più strategica”.