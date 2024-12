PIATTAFORMA ALLE CAVIATE: OK DI ANAS, DA VENERDÌ RIPARTONO I LAVORI

LECCO – Si è concluso positivamente il sopralluogo tra i tecnici comunali e i responsabili territoriali di Anas per la presa in carico del tratto di strada della SS 36 interessato dal cantiere per la realizzazione della nuova passerella a lago in località Caviate.

Come da intese, il Comune di Lecco assume in consegna da oggi, 23 dicembre, i 684 metri della traversa interna di Lecco del raccordo alla viabilità comunale del ramo di svincolo di Lecco Nord della strada statale n. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”. Dopo le giornate di pausa natalizia, venerdì 27 dicembre, ripartiranno dunque i lavori del cantiere per la piattaforma Lecco Outdoor Experience, proseguendo le attività al livello della scogliera e di pulizia dell’argine avviate nei giorni scorsi.