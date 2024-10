PIATTAFORMA E PASSERELLA A LAGO A CAVIATE: AGGIUDICATI I LAVORI

LECCO – Si è conclusa la procedura negoziata su Sintel Aria, indetta per la realizzazione di una piattaforma e di una passerella a lago a Caviate, nell’ambito del progetto denominato ‘MIL – Mobilità Integrata Lacuale: una nuova esperienza per vivere quel ramo del Lago di Como’.

I lavori sono stati aggiudicati alla società Roger Group S.r.l. con sede legale in Milano per un importo contrattuale netto di 854.642,23 euro, oltre 22.557,10 euro per oneri della sicurezza e 87.719,93 euro di Iva al 10%, e dunque un totale complessivo di 964.919,26 euro.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo: “Un passo in avanti importante per dare a Lecco un nuovo punto di interesse turistico valorizzando il nostro lago: accanto ai cantieri a Rivabella e lungo il waterfront nei prossimi mesi avremo sotto gli occhi un altro angolo di città che cambia”.

“I lecchesi che già preferiscono il lago saranno orgogliosi di questo intervento, tutti gli altri, turisti compresi, avranno la possibilità di scoprire un punto di contatto inedito tra la città e il suo spazio d’acqua”, conclude Cattaneo.