LECCO – Scade il 30 settembre la proroga prevista per le occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e attività di somministrazione e consumo di cibi e bevande. Dal 1 ottobre gli spazi a disposizione saranno infatti assegnati ai nuovi concessionari, sulla base delle disposizioni previste dal nuovo regolamento comunale.

In particolare, in piazza Cermenati, sempre ai sensi del nuovo regolamento, le aree saranno prioritariamente riservate agli esercizi commerciali che già hanno un affaccio sulla piazza, mentre gli spazi che rimarranno liberi saranno assegnati agli esercizi commerciali ubicati nel raggio di 100 metri dalla piazza.

Per questo motivo, il Comune di Lecco intende raccogliere in via anticipata le manifestazioni di interesse nei confronti dei possibili spazi non occupati, al fine di poter approvare, entro il 30 settembre, una graduatoria basata sugli elementi di valutazione descritti nel bando. Le richieste dovranno pervenire entro le 12 di domenica 25 settembre esclusivamente via PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it, mentre eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo occupazione.suolo@comune.lecco.it.