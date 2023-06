LECCO – Con l’ingaggio di Anna Caneva la Picco Lecco incrementa il suo reparto centrali. Nata a Marostica (provincia di Vicenza) il 18 marzo 1992, Anna Caneva ha iniziato il proprio percorso giovanile nel Bassano Volley. Quattro stagioni al Club Italia tra B1 e A2, due stagioni a San Mariano (Perugia) in B1, prima del ritorno nella serie cadetta a San Vito dei Normanni. Una stagione al Red Villalta ed una a Padova. Nel 2016 Anna Caneva passa a Chieri in A2, prima di disputare due stagioni con la maglia di San Giovanni in Marignano dove conquista la Coppa Italia di A2 nel 2018. Nel 2019 gioca a Soverato, prima di diventare una pantera di Cutrofiano nella stagione 2020/2021. Le ultime due stagioni l’hanno vista impegnata nella Millenium Brescia e nella Cda Talmassons.

“Quando ho ricevuto la chiamata dal team manager Giovanni ho percepito fin da subito la volontà e il piacere di avermi in squadra, e la volontà di provare a costruire una squadra sempre più competitiva , quindi non mi ci è voluto molto per convincermi e accettare a entrare in questa nuova realtà. Non sarò sicuramente la giovincella del gruppo, ma solo per l’anagrafe, la mia voglia di lavorare, crescere sempre e combattere non si esaurisce mai, quindi spero di trovare un bel gruppo con cui divertirmi ma soprattutto con cui andare a conquistare più obiettivi possibili. Sicuramente venendo da un bel campionato, una semifinale di fuoco persa per poco, la mia voglia di tornare a giocare partite così è altissima quindi spero di poterlo fare con Picco Lecco”.