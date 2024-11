PICCO LECCO: 6 BORSE DI STUDIO ALLE ATLETE DEL SETTORE GIOVANILE

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco ha consegnato le borse di studio alle atlete del settore giovanile. Un premio annuale, quello attribuito alle giovani promesse, che riconosce il talento e l’impegno delle atlete U16 e U18, in un momento che va oltre la passione per il volley.

Dopo la splendida vittoria della prima squadra contro la capolista Omag, il presidente Dario Righetti, con Laura Meroni coordinatrice del progetto e con i membri della Commissione esterna, Elena Castagna, Michele Tavola, il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore Emanuele Torri e gli sponsor presenti hanno premiato le vincitrici.

Oltre all’andamento scolastico è stato valutata la performance sportiva, il comportamento in palestra e in partita. Le atlete premiate sono state: Sofia Ricci, Gloria Tentori, Nicole Limonta, Emma Anzani, Chiara Pensotti e Greta Cattaneo.

Una menzione speciale per Sofia Cavenaghi e Cecilia Panzeri che, in quanto già vincitrici dell’anno passato, non hanno potuto ricevere il riconoscimento, ma che sono state comunque premiate per il loro impegno.