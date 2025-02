PICCO LECCO: AMARA SCONFITTA AL TIE BREAK CONTRO IMOLA

LECCO – Amara sconfitta per la Picco Lecco battuta in casa contro Imola. Una partita di alti e bassi per le biancorosse che perdono al tie break e portano a casa solo un punto. Partenza ottima per lecchesi, poi Imola riapre la partita. Nel terzo parziale è Lecco a dominare, ma si spegne nel quarto. Quinto parziale tutto da vivere, ma è Imola ad avere la meglio.

La Orocash parte bene e gestisce il gioco contro un’agguerrita Imola (9-6). Picco conquista altri punti importanti evidenziando un ottimo attacco, mentre Imola insegue puntando su una ricezione impeccabile (18-13). Le lecchesi conquistano il primo set sul punteggio di 25-17. Nel secondo set, ottima partenza per le padrone di casa (4-0), ma Imola reagisce e rientra in partita (7-6). Si gioca punto a punto (12-12) con diversi errori da entrambe le parti. Imola cerca l’allungo (16-18), ma un bell’attacco di Mangani porta Picco sul 17. Sul finale di set è Imola a cambiare passo (21-23) e imporre il gioco. Le emiliane riaprono la partita conquistando il set 21-25.

Il terzo parziale è ancora all’insegna dell’equilibrio (6-5), ma Picco trova un bel break e si porta in vantaggio (10-6). Le lecchesi gestiscono il vantaggio (22-15) e conquistano il primo punto in palio (25-18). Orocash parte sotto nel quarto set (3-5) e stenta a riprendere il ritmo. Sul 9-12 coach Milano chiede tempo, ma continua la serie negativa delle biancorosse che rincorrono (12-17). Si chiude sul 14-25 il quarto set in favore delle ospiti. Si va al tie break ancora punto a punto (2-3) con Imola molto agguerrita. Sul cambio campo è Picco in vantaggio (8-7), ma sul finale di partita è Imola a gestire (12-13). Finale incandescente al Bione (13-14) con un video check che riporta le squadre in parità. Si chiude 20-22 a favore di Imola dopo un quinto set davvero combattuto.

“Era una partita che contava più delle altre – precisa Gianfranco Milano – Noi siamo riusciti a portare a casa un punto fondamentale, quarto set male e quinto set punto a punto. La differenza questa sera è stata la difesa, un plauso alle avversarie. Peccato per la vittoria sfuggita per un soffio. Abbiamo tutto l’organico per affrontare la seconda fase, se ce la mettiamo tutta sicuramente faremo un grande salto di qualità”.

OROCASH PICCO LECCO – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (25-17 21-25 25-18 14-25 20-22)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 16, Piacentini 6, Moroni 13, Amoruso 23, Atamah 14, Sassolini 1, Napodano (L), Conti 1, Casari, Gaffuri, Monaco. Non entrate: Monti, Mainetti (L). All. Milano.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 16, Ravazzolo 12, Stival 17, Mescoli 2, Melandri 13, Rizzieri 2, Mastrilli (L), Pomili 12, Stafoggia 4, Visentin 2, Drewnick. Non entrate: Migliorini, Cavalli, Gambini (L). All. Caliendo.

ARBITRI: Usai, Ayroldi.

NOTE – Durata set: 27′, 30′, 28′, 23′, 34′; Tot: 142′. MVP: Stival.

Top scorers: Amoruso G. (23) Stival S. (17) Bulovic K. (16)

Top servers: Visentin A. (2) Ravazzolo E. (2) Melandri L. (1)

Top blockers: Melandri L. (6) Ravazzolo E. (5) Atamah P. (5)