LECCO – La bella e convincente vittoria al trofeo Bruna Forte contro la Futura Busto sembrava aver dato indicazioni importanti in casa Picco Lecco in vista dell’esordio del campionato di serie A2. Invece no, le ragazze di coach Gianfranco Milano hanno ceduto al Bione 2-3 al cospetto del neopromosso Costa Volpino, e dire che l’avvio era stato incoraggiante poi le orobiche sono salite in cattedra e per le biancorosse è calata la notte. Una dolce rivalsa per l’ex schiacciatrice lecchese (10 anni alla Picco) Arianna Lancini, autrice di dieci punti.

LA CRONACA

L’Orocash parte forte, nel primo set è Baldamenti a firmare il punto d’apertura, poi un suo ace confeziona il 2-1. In seguito primo tempo di Piacentini (6-4), un Lecco ben oleato gira a meraviglia, la centrale spesso fa male dalla banda di sinistra, funziona anche la difesa. La Picco sgasa e stacca 18-12 e 20-14, quindi 24-19, sino al 25-21 terminale. Il secondo set è un monologo Picco Lecco, 12-9, quindi un primo tempo di Piacentini dice 15-13 – con la disperazione Costa si tiene attaccata al match, tutto inutile. Lecco, grazie anche a un muro delle meraviglie che non lascia passare nemmeno uno spillo, aumenta i giri del motore, imponendosi con un eloquente 25-17.

Avanti di due set, l’inerzia dell’incontro sembrava essere tutto a vantaggio delle ragazze del Resegone, invece Costa Volpino prende le misure alle rivali e improvvisamente a Lecco non riesce nulla. Un ace di Baldamenti vidima il 2-1 Lecco, poi esce da subito il quintetto ospite che dilata il suo vantaggio: 3-8, 5-12, 10-18, sino al 20-25. Anche nel quarto parziale le biancorosse faticano, si riceve male e conseguentemente anche la costruzione del gioco ne risente, gli attaccanti raramente mettono palla a terra, Costa mette giù la testa e si porta avanti 13-7, uno strappo importante che il sarto manzoniano non riesce a cucire trionfano le bergamasche 21-25.

Nel tie break un diagonale di Piacentini costruisce il 3-2, in seguito le nostre tornano in affanno: 3-6, 5-10, il quinto “gioco” sembra orientato ma Lecco ha un sussulto, un muro di Piacentini dice 9-11, poi impatta 14-14 regalandosi i vantaggi ma anche in questa circostanza Costa Volpino è più cinico e s’impone 14-16.

Resta la magra soddisfazione del punto messo a referto e un tie break dove si è notato un minimo di reazione e orgoglio. Non resta che “appuntire” le unghie in vista della trasferta in calendario sabato prossimo sul parquet del Montecchio, vittorioso all’esordio (1-3) a Macerata.

Orocash Picco Lecco – Costa Volpino 2 – 3

(25-21, 25-17, 20-25, 21-25, 14-16)

Picco Lecco: Rimoldi 1, Monti N.E., Zojzi 9, Bazzani, Salinas 14, Mainetti, Frigerio 1, Conti 19, Sassolini N.E, Morandi N.E., Piacentini 9, Barbagallo (libero), Baldamenti 18, Caneva 8.

All: Milano

Costa Volpino: Agortabi N.E, Green, Imperiali (libero), Dell’Orto 6, Agazzi 9, Boshnakova 23, Ghezzi 18, Magazza 1, Pacchiotti N.E, Mazzoleni 14, Rossi 1, Lancini 10.

All: Cominetti

Arbitri: Lentini – Galletti

Alessandro Montanelli