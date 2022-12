LECCO – La Orocash Picco Lecco, reduce dall’importante vittoria contro l’Itas Trentino Volley, affronterà domenica 18 dicembre il Volley Hermaea Olbia. Una trasferta complessa e su un campo difficile che chiuderà il girone di andata.

“La settimana è iniziata regolarmente con tutte le ragazze al completo. Ovviamente la fatica dello scorso match si fa sentire, ma domenica prossima saremo pronte per affrontare l’ultima sfida del girone di andata – le parole di Gianfranco Milano, primo allenatore della Picco Lecco -. Saremo in campo a Olbia, reduce da una sconfitta contro Montale. In casa è un compagine davvero pericolosa, capace di mettere in difficoltà le squadre più strutturate del girone. Olbia ha battuto Trento e Mondovì. È una sfida da affrontare nel migliore dei modi, consci che vivremo un’atmosfera agonistica molto calda e combattiva. Ci prepareremo al meglio per cercare di offrire una prestazione di livello”.