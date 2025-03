PICCO LECCO, COACH MILANO: “VIETATO SOTTOVALUTARE L’ALTINO”

LECCO – La Orocash Picco Lecco, dopo il successo con Offanengo , affronta l’Altino domenica 30 marzo alle 17. Seconda sfida casalinga per le biancorosse che si apprestano a vivere un finale di stagione al cardiopalma. Dopo aver collezionato in pool salvezza sei vittorie e una sola sconfitta nella trasferta di Olbia, Picco è a quota 30 punti e quinta in classifica. In volata con lei Castelfranco a 31 punti, Imola a 30 e Casalmaggiore a 28. Solo una di queste squadre retrocederà in B1.

Altino si presenta in ultima posizione e già matematicamente retrocessa. “Domenica saremo nuovamente in casa contro Altino. La squadra è ultima in classifica e parteciperà al campionato di B1, malgrado ciò sta facendo bene. Dobbiamo tenere alta la guarda in queste ultime tre gara per ottenere il nostro obiettivo. Stiamo lavorando bene e con grande attenzione” ha precisato coach Gianfranco Milano.

“Altino è una buona squadra con buone altezze. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che siano retrocesse, giochiamo in casa con il nostro pubblico che ci sostiene e quindi ci batteremo a prendere questi 3 punti”, ha aggiunto Atamah Princess.

F.S.