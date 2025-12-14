PICCO LECCO: CONSEGNATE SEI BORSE DI STUDIO ALLE GIOVANI ATLETE

LECCO – Al termine della partita vittoriosa di Serie C tra Acciai Tubi Picco Lecco e la capolista AEM, si è svolta la proclamazione delle vincitrici delle borse di studio, alla presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessore allo Sport Emanuele Torri.

Sono state premiate sei giovani atlete che si sono distinte per meriti sportivi e scolastici:

Categoria U16 : Beatrice Balbo, Carlotta Odobez, Sara Piazza

: Beatrice Balbo, Carlotta Odobez, Sara Piazza Categoria U18: Eliana Gjiergji, Noemi Monti, Rosalia Venneri

Le ragazze hanno dimostrato eccellenza non solo nelle performance tecnico-tattiche, ma anche nel rispetto delle regole, nell’atteggiamento responsabile verso compagne e avversarie e nell’impegno scolastico.

La selezione delle vincitrici è stata affidata a una giuria esterna, coordinata da Laura Meroni, che ha valutato le candidate sulla base delle pagelle scolastiche e dei giudizi sportivi degli allenatori e delle allenatrici.

La giuria era composta da autorevoli esponenti del mondo dello sport e della cultura:

Elena Castagna , docente del Liceo Classico-Linguistico Manzoni di Lecco e presidentessa dell’Associazione ADOMI, legata alla missione di Suor Alma Castagna a Timor Est

, docente del Liceo Classico-Linguistico Manzoni di Lecco e presidentessa dell’Associazione ADOMI, legata alla missione di Suor Alma Castagna a Timor Est Antonio Rossi , City Operations Supervisor Manager di Milano Cortina 2026

, City Operations Supervisor Manager di Milano Cortina 2026 Michele Tavola, ex Assessore allo Sport e Cultura del Comune di Lecco, oggi direttore del Complesso Museale di Milano

“Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, che hanno creduto e sostenuto con entusiasmo anche questo progetto” precisa Dario Righetti, presidente Picco Lecco.