PICCO LECCO: CONTRO PADOVA ARRIVA UNA SCONFITTA AL TIE-BREAK

LECCO – Trasferta sulla carta proibitiva per le biancorosse della Orocash Picco Lecco, impegnate nella prima giornata di campionato sul campo della Banca Annia Aduna Padova, formazione costruita per puntare alle zone alte della classifica. Ma le ragazze di coach Belloni e coach Rigoni hanno dimostrato che la carta non sempre dice la verità.

Con coraggio e determinazione, la giovane Picco è scesa in campo senza timori reverenziali, giocando ad armi pari contro le padovane. Dopo un primo set equilibrato ma vinto dalla squadra di casa, le lecchesi hanno reagito con un uno-due micidiale, conquistando secondo e terzo parziale e facendo tremare il pubblico del PalaTennore.

Nel quarto set, però, qualcosa si è spento: Padova ha preso il largo e nel tie-break ha fatto valere la propria esperienza, chiudendo la gara sul 3-2. Un punto importante per Picco, forse inaspettato, ma che lascia anche un pizzico di rammarico per ciò che poteva essere.

“È stata una bella partita e combattuta – ha dichiarato dopo il match Federica Ghezzi – . Ci siamo sacrificate molto: bella rimonta nel terzo set, peccato per il quarto dove siamo entrate un po’ scariche. Sono contenta della prestazione delle mie compagne. La Picco Lecco è un ambiente tranquillo, una grande famiglia”.

“Sono molto felice perché nelle ultime amichevoli il clima sembrava un po’ spento, invece oggi c’era voglia di fare già negli spogliatoi – le parole di Emma Cantamessi – . Qualcosa si è spento nel quarto set dove ci siamo rilassate troppo. Nel complesso sono molto soddisfatta di questo esordio”.

“Cinque set estremamente combattuti – il bilancio di coach Federico Belloni – . Picco ha vissuto alti e bassi in parte dovuti alla giovane età e poca esperienza. Inizio con qualche errore di troppo in battuta, secondo e terzo molto bene. Poi un black out nel finale. Siamo molto soddisfatti del punto conquistato su un campo estremamente difficile”.

La Picco Lecco torna a casa con la consapevolezza di essere una squadra che nessuno può permettersi di sottovalutare. Il campionato è appena iniziato, e le biancorosse hanno già fatto capire che venderanno cara la pelle.

BANCA ANNIA ADUNA PADOVA – PALLAVOLO PICCO LECCO 3-2

(25-21, 18-25, 22-25, 25-12, 15-11)

RedSpo