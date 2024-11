PICCO LECCO: DOMENICA LA SFIDA ALLA CAPOLISTA MESSINA

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna in campo dopo la splendida vittoria contro Omag dello scorso fine settimana. Domenica 17 le biancorosse saranno in trasferta a Messina per affrontare l’imbattuta Akademia Sant’Anna. La squadra siciliana dopo 6 partite è a quota 17 punti e conduce la classifica di girone. La Picco è a quota 9, sesta, a pari punti con Imola e Casalmaggiore nella lotta all’ambito quinto posto.

“Domenica siamo a Messina, squadra imbattuta e prima in classifica – ha precisato coach Gianfranco Milano – Una squadra tosta da un punto di vista agonistico. Loro vogliono mantenere la vetta, sfruttando buone individualità e con un opposto che arriva all’A1 e un’impostazione di squadra proiettata per l’alta classifica. Noi faremo tutto il possibile e sappiamo di avere delle carte buone per metterli in difficoltà. Prendiamo spunto dalla scorsa settimana per fare un’ottima gara”.

“È inutile nascondersi, contro Messina sarà una gara durissima. Sia perché si tratta della trasferta più ‘complicata’, ma anche perché andiamo ad affrontare una formazione costruita per vincere il campionato. Dovremo cercare di giocare con la spensieratezza e il divertimento che ci hanno permesso di fare una grande prestazione contro San Giovanni in Marignano. Abbiamo già fatto lo sgambetto a una big e abbiamo il dovere di riprovarci”, ha aggiunto Linda Mangani.