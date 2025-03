PICCO LECCO: DOPO IL KO DI OLBIA, LA SQUADRA CERCA IL RISCATTO CON L’ALBESE

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna in campo dopo la sconfitta contro l’Olbia. Reduci dall’unica partita negativa della pool salvezza, le biancorosse mirano a riscattarsi e acquisire nuovi punti utili in chiave salvezza. Si torna in campo contro l’Albese domenica alle 17.

Il team si presenterà al completo e pronto a rinnovare la vittoria conquistata all’andata. Picco si trova in sesta posizione a 24 punti (a pari punti con Imola) e vede da vicino la coppia Castelfranco e Casalmaggiore a quota 25. Albese è terza con 34 punti ottenuti con un buon trend nel corso del campionato.

“Abbiamo concluso il girone di andata con una sconfitta, l’unica della pool salvezza – ricorda coach Gianfranco Milano – C’è rammarico per il risultato, ma anche soddisfazione per ultime partite. Puntiamo alla permanenza in A2. Quella di domenica sarà una partita vissuta sull’entusiasmo e la voglia di fare bene, ma sicuramente ci aiuterà la motivazione di acquisire un risultato positivo e per restare attaccato al treno delle cinque squadre che puntano alla salvezza. Stiamo bene e speriamo di affrontarla nel migliore dei modi”.

“Partita impegnativa inserita in un trittico di gare contro le prime della classifica (Olbia, Albese, Offanengo) e seconda trasferta consecutiva. Il 3 a 2 della gara di andata ci ha dato lo stimolo per ottenere 4 importanti vittorie consecutive. Vogliamo andare sul campo di Albese per ribadire il risultato dell’andata e rilanciarci nella lotta salvezza”, ha concluso Federico Belloni, il secondo allenatore.