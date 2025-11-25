PICCO LECCO: DUE FRENATE PER LE GIOVANILI, NON MANCA L’IMPEGNO

LECCO – Un fine settimana intenso per il settore giovanile Picco Lecco, che ha visto impegnate le squadre in Serie C e Serie D. Due sfide difficili contro avversarie di livello, due gare combattute fino all’ultimo pallone, che hanno messo in evidenza la grinta e la crescita delle ragazze lecchesi. Nonostante i risultati non abbiano premiato l’impegno, ciò che resta è la consapevolezza di un percorso fatto di lavoro, sacrificio e tanta passione. Le Iron Girls e le Electricity Teens hanno dimostrato carattere e determinazione, confermando che il futuro è nelle loro mani.

𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗖 – 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗜𝗧𝗨𝗕𝗜 FRENATA CONTRO GAVARNO

Acciaitubi Picco Lecco 0 – 3 Pallavolo Gavarno

(18-25, 17-25, 27-29)

Non la miglior versione delle nostre Iron Girls quella vista al Centro Sportivo del Bione contro una solida e organizzata Gavarno Volley. Le ragazze di coach Checchia e Scanziani hanno lottato alla pari nella prima metà dei primi due set, ma nel finale le ospiti hanno accelerato chiudendo con autorità. Molto più equilibrato il terzo parziale, dove Picco ha costruito un buon margine e sfiorato il set point che avrebbe potuto riaprire la gara. Gavarno, però, ha saputo rientrare con turni di servizio efficaci e ha chiuso ai vantaggi. Un peccato, ma la strada è lunga. Una certezza rimane: le nostre supereroine torneranno più forti, più coraggiose e più determinate di prima.

𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗗 – BUONA PRESTAZIONE SENZA PUNTI PER LE ELECTRICITY TEENS

Sime Energia Picco Lecco 0 – 3 GSO Villa Cortese

(24-26, 20-25, 23-25)

Le Electricity Teens hanno dato vita a un match intenso e combattuto contro una più esperta Villa Cortese. Due set su tre si sono decisi nei finali, dove l’esperienza avversaria ha fatto la differenza. Coach Lorenzo Vergani ha commentato così: “Partita di alti e bassi, in cui le ragazze hanno saputo esprimere un buon gioco solo in alcuni frangenti. Un risultato che non rispecchia la grinta messa in campo, venuta meno nei momenti decisivi. Restiamo fiduciosi che i risultati positivi arriveranno e – perché no – già dalla prossima trasferta infrasettimanale di giovedì!”

Una sconfitta che lascia un pizzico di rammarico, ma che conferma la crescita di un gruppo giovane e proiettato al futuro. Le Electricity Teens non mollano: si continua a lavorare, si continua a crescere.