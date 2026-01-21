PICCO LECCO: GIOVANILI FRENATE NEL WEEKEND, OBIETTIVO CRESCITA

LECCO – È stato un fine settimana intenso per le formazioni giovanili di Picco Lecco impegnate nei campionati di Serie C e Serie D. Due partite diverse, due storie che si intrecciano in un’unica direzione: la crescita continua delle ragazze.

SERIE D

La trasferta sul campo della MI3 Volley si rivela più complicata del previsto per le Electricity Teens. Nei primi due set le ragazze faticano a trovare ritmo e continuità, mentre le avversarie impongono da subito un gioco più deciso, chiudendo i parziali con margini netti.

Nel terzo set, però, arriva la reazione che racconta lo spirito di questo gruppo: più aggressività al servizio, maggiore attenzione in difesa e un atteggiamento finalmente all’altezza delle loro possibilità. Il set resta in equilibrio fino alle battute finali, ma non basta per riaprire il match.

Coach Lorenzo Vergani commenta così la serata: “Partita complicata per i primi due set, dove abbiamo fatto fatica a carburare e ad entrare a pieno nel match. Da sottolineare, però, il terzo parziale nel quale le ragazze hanno espresso un gioco di alto livello, a partire dalla battuta e dalla difesa.”

Una sconfitta che pesa, ma che diventa anche un punto di ripartenza.

Sabato 24 gennaio si torna in casa contro Locate Bergamasco: un’occasione importante per rimettersi subito in moto.

SERIE C

Anche per le Iron Girls la serata non porta punti. A Cassina de’ Pecchi va in scena una gara combattuta, con parziali sempre tirati e un terzo set dominato dalle nostre ragazze. Ma nei momenti chiave, quelli in cui serve lucidità e freddezza, è la formazione di casa a trovare la zampata giusta.

Le biancorosse mostrano carattere, restano sempre agganciate al punteggio e provano a ribaltare l’inerzia, ma Cassina si dimostra più concreta nelle fasi finali dei set, portando a casa la vittoria.

Coach Maria Luisa Checchia analizza così la partita: “Merito a Cassina, che si è presentata alla gara agguerrita e affamata di punti, volitiva in difesa e aggressiva in attacco. Noi, se vogliamo fare quello step in più, dobbiamo imparare a gestire meglio le palle importanti, sia nelle scelte sia nel modo di affrontare la fase finale delle azioni e dei set. Adesso si torna in palestra con consapevolezza e con la voglia di migliorare queste criticità.”

Una sconfitta che fa riflettere, ma che diventa materiale prezioso per il lavoro in palestra.

Le Iron avranno ora due settimane di pausa prima del primo match del girone di ritorno, in programma il 7 febbraio.