LECCO – Federica Piacentini è il nuovo centrale in casa Picco Lecco. “A Lecco mi porta un interesse reciproco già manifestato lo scorso anno e soprattutto l’invito di coach Milano. Posso dire di essere davvero entusiasta di questa nuova avventura. C’è voglia di fare bene e di crescere. A livello di squadra è fondamentale fare un bel gruppo con clima positivo e produttivo. Puntiamo al massimo e lavoriamo sodo. Tra gli obiettivi personali vorrei arrivare alla nazionale italiana, sono anni che lavoro sodo per crescere davvero. Per me la pallavolo è la mia vita, ho iniziato a 5 anni e pensare alla mia vita senza mi sembrerebbe vuota. Mi aiuta a trovare la mia pace, lo sport è fondamentale. Pratico lo sport in tutte le sue forme: dal beach volley, il fitness, lo yoga, il tennis, l’atletica, il nuoto e il basket. Per questa ragione sto studiando scienze motorie e il tema della nutrizione”.

IL PROFILO

Classe 2001, è centrale. Inizia a 5 anni fino ai 14 anni nelle giovanili a San Genesio fino alla serie C. Non viene presa alle regionali per cui finiti i collegiali ha giocato in Under 16 a Novara in serie C e due stagioni in serie B di Under 18. Nell’anno del Covid ha disputato l’A1, ma solo parzialmente. Negli ultimi due anni, Federica ha disputato il campionato A2 prima a Soverato e poi a Vicenza.