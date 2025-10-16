PICCO LECCO: IL PRESIDENTE RIGHETTI A ROMA PER CELEBRARE LE NAZIONALI

LECCO – Il presidente della Picco Lecco, Dario Righetti, era presenta a Roma il 7 e 8 ottobre per celebrare le due Nazionali di pallavolo campioni del mondo, maschile e femminile.

“Con grande piacere, in qualità di membro del CDA di Fipav Servizi, ho potuto partecipare a Roma alla celebrazione delle due Nazionali italiane di pallavolo, maschile e femminile, entrambe campionesse del mondo – ha detto Righetti -. Una giornata di orgoglio e di emozione quella vissuta nella capitale, dove atleti, tecnici e dirigenti sono stati accolti con applausi, cori e una partecipazione che ha reso palpabile l’affetto di tutto il Paese”.

Presenti all’evento le massime autorità dello sport italiano, tra cui il presidente del CONI, il presidente della FIPAV e i due commissari tecnici, che hanno sottolineato il valore di un movimento capace di coniugare eccellenza tecnica e continuità progettuale.

Momenti di grande emozione si sono vissuti alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Giorgia Meloni. Molti atleti hanno voluto dedicare il trionfo ai tifosi che li hanno sostenuti con passione durante il percorso mondiale. “Abbiamo sentito l’Italia con noi in ogni partita – ha dichiarato uno dei capitani – e tornare qui per condividere questa gioia è il modo più bello per chiudere un capitolo straordinario”.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso collettivo e con un saluto simbolico alle nuove generazioni di atleti, che da questi successi trarranno ispirazione. L’Italia del volley guarda al futuro con rinnovata fiducia, consapevole di essere tornata un punto di riferimento a livello internazionale.

“Questi successi – ha ricordato il presidente federale – sono il frutto di anni di lavoro e di una rete di società, allenatori e appassionati che rappresentano la vera forza della nostra pallavolo”. Con l’avvio dei campionati in programma questo fine settimana, Manfredi ha lanciato un messaggio di incoraggiamento a tutte le squadre: un invito a proseguire con impegno, spirito di squadra e fair play, valori che hanno reso grande il volley italiano.

RedSpo