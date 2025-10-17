PICCO LECCO: LE BIANCOROSSE CERCANO IL RISCATTO A PESCHIERA

LECCO – Dopo l’intensa sfida al tie-break nella prima giornata contro Banca Annia Aduna Padova , la Pallavolo Picco Lecco è pronta a tornare in campo per la seconda trasferta consecutiva del campionato di Serie B1.

Sabato 18 ottobre alle 20:30 le biancorosse affronteranno la Orotig Peschiera, una formazione meno esperta rispetto a Padova, ma con caratteristiche tecniche e agonistiche molto simili alle lecchesi.

La Picco Lecco, reduce da importanti cambiamenti sia nella categoria che nel roster, si prepara a una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Le ragazze di coach Federico Belloni sono determinate a riscattare la sconfitta al tie-break e a dimostrare il proprio valore in un match che promette emozioni e spettacolo.

“Sarà una partita tutta da vivere e giocare – commenta Belloni – Peschiera è una squadra giovane, come noi, e questo rende la sfida ancora più interessante. Vogliamo portare a casa punti importanti e continuare a crescere”.

RedSpo