PICCO LECCO: LE SQUADRE GIOVANILI KO CON BERGAMO E LALLIO

LECCO – Due trasferte impegnative per il settore giovanile di Acciaitubi Picco Lecco, che nel fine settimana ha affrontato due avversarie solide nei rispettivi campionati, tornando a casa senza punti ma con indicazioni utili per proseguire il percorso di crescita.

A Bergamo, nella gara di Serie C, le Iron Girls cedono 3–0 alla Volley Excelsior Bergamo (25–19, 25–19, 25–19). Una partita complicata anche a causa di alcune assenze che hanno limitato le rotazioni, ma che non ha tolto determinazione e spirito alla squadra.

“Sono orgogliosa delle ragazze – commenta coach Checchia -. Nonostante le difficoltà abbiamo lottato in ogni set contro una formazione esperta, terza in classifica. Buona la fase break e la correlazione muro-difesa, mentre in attacco dobbiamo alzare l’asticella. Ottima la prova del capitano Noemi Monti. Ora testa ai prossimi impegni: serve continuità per morale e classifica”. Lo sguardo ora è già rivolto anche al campionato U18, dove le Iron Girls sono tra le prime quattro del Comitato e si preparano alla fase decisiva.

Sconfitta per 3–0 anche la Sime Energia Picco Lecco sul campo di Lallio (25–19, 26–24, 25–12). Una gara in salita, con un secondo set combattuto ma nel complesso dominata dalle padrone di casa. “Prestazione sottotono – spiega coach Lorenzo Vergani -. A differenza delle ultime settimane si salva poco, dall’atteggiamento agli aspetti tecnico-tattici. Prendiamo questa sconfitta con filosofia: i cali possono capitare”.

RedSpo