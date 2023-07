LECCO – Martina Morandi è una nuova atleta della Picco Lecco. Morandi ha iniziato a giocare ad alti livelli nella U14 della Vero Volley Monza, rimanendovi per tutto il settore giovanile sino alla U19. L’ultimo anno ha esordito in serie A1 come secondo libero, in seguito è arrivata la chiamata della Futura Volley giovani. Ha disputato una stagione come banda e quest’ultima da libero.

“Sono molto contenta di far parte della Picco Lecco – le parole di Martina Morandi -. Non vedo l’ora di iniziare insieme alle mie compagne e allo staff. Sono una ragazza grintosa, sorridente, solare e che ha tanta voglia di lavorare. Sarà una nuova avventura che affronterò lavorando sodo e con il sorriso“.