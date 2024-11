PICCO LECCO: NETTA SCONFITTA A IMOLA CONTRO LA CLAI VOLLEY

LECCO – La Orocash Picco Lecco è stata sconfitta in trasferta per 3 set a 0 contro Imola. Venerdì sera le biancorosse hanno disputato l’ultima partita del girone di andata contro le dirette avversarie in classifica Clai Imola Volley. Private della banda Mangani assente per infortunio, le lecchesi faticano a entrare in partita e soffrono il domino delle padrone di casa.

La Clai Imola Volley riesce così nell’impresa di chiudere, da neopromossa, il girone di andata di serie A2 in quinta posizione. Ottima la prestazione della squadra di coach Nello Caliendo, sempre in pieno controllo del match e capace di rimanere avanti nel punteggio per tutta la durata della sfida senza mai calare di intensità. Per le imolesi è la quarta vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche, a testimonianza di una prima parte di stagione che sta andando davvero oltre le più rosee aspettative.

“L’assenza di Linda ci condiziona ma non deve essere un pretesto per accettare la prestazione di questa sera che è stata negativa da tutti i punti di vista. Avevamo una serie di esigenze date dalle assenze: trovare un equilibrio in ricezione e provare a cambiare gli attacchi. Non abbiamo trovato le soluzioni”, precisa Federico Belloni, viceallenatore lecchese.

“Stasera non è entrato niente, loro sono state brave e ordinate. Ci abbiamo provato non li abbiamo mai raggiunti. A livello di campionato mi aspetto un girone di ritorno all’ultimo respiro”, aggiunge Federica Piacentini.

CLAI IMOLA VOLLEY-OROCASH PICCO LECCO 3-0

(25-20 25-18 25-15)

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 10, Ravazzolo 9, Stival 12, Bulovic 11, Bacchilega 9, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Migliorini, Pinarello. Non entrate: Mescoli, Gambini, Messaggi, Arcangeli (L). All. Caliendo.

OROCASH PICCO LECCO: Amoruso 13, Piacentini 5, Moroni 3, Conti 9, Atamah 8, Sassolini 2, Napodano (L), Monaco 1, Monti 1, Severin, Mainetti, Casari. Non entrate: Mangani (L), Severin. All. Milano.

ARBITRI: Russo, Stellato.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 24′; Tot: 76′. MVP: Pomili.

Top scorers: Amoruso G. (13) Stival S. (12) Bulovic K. (11)

Top servers: Ravazzolo E. (3) Sassolini H. (2) Amoruso G. (2)

Top blockers: Piacentini F. (3) Stival S. (2) Ravazzolo E. (2)