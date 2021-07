LECCO – Si rinforza l’attacco biancorosso: Irene Lanzarotti sarà una nuova attaccante dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco per il campionato nazionale di Serie B1 Femminile 2021/2022.

Opposta, classe 2002, gioca fin dall’età di 9 anni nelle giovanili del Certosa Volley. Sempre tra le fila della società pavese, nel 2018 si guadagna la convocazione in collegiale con la Nazionale al centro pavesi. Con i colori del Certosa Volley, Irene, può vantare numerose vittorie nei campionati territoriali e nella stagione 2020/2021 la qualificazione alle final four regionali del campionato Under 19 insieme alla partecipazione al campionato nazionale di Serie B2 insieme a Martina Bracchi, anch’essa nuovo acquisto biancorosso.

Un altro innesto giovane, per l’AcciaiTubi di coach Gianfranco Milano, che saprà sicuramente dare il proprio contributo alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi.

Queste le prime parole di Irene in maglia biancorossa: “Sono felicissima e non vedo l’ora di poter cominciare questa nuova esperienza con la Pallavolo Picco Lecco, con la certezza di poter contare su un ottimo staff tecnico. È un’esperienza completamente nuova per me, ho da sempre giocato nel Certosa Volley senza mai cambiare team. Mi impegnerò al massimo per poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra”.