PICCO LECCO: OGGI ALLE 18 L’IMPORTANTE SFIDA SUL CAMPO DI SCHIO

LECCO – L’Orocash Picco Lecco si prepara alla sfida di domenica alle 18 sul campo del GPS Volley Group Schio, un appuntamento che arriva in un momento particolarmente interessante per le biancorosse. Le ultime due prestazioni positive hanno dato segnali importanti e ora la squadra vuole capire se quella spinta, cercata e costruita nel tempo, sta finalmente portando i suoi frutti.

Schio rappresenta il test ideale: quarta forza del campionato, con quattro punti di vantaggio su Lecco, è una formazione solida e ben organizzata, capace di mettere alla prova continuità, carattere e maturità del gruppo.

Lo staff tecnico conferma un clima di lavoro molto positivo: la squadra si sta allenando con intensità, attenzione e grande partecipazione, elementi che alimentano fiducia e ottimismo in vista della trasferta. “Arriviamo da due buone prestazioni e vogliamo vedere se abbiamo davvero imboccato la strada giusta. Schio è un avversario di livello, ma ci presentiamo con fiducia e voglia di competere” precisa Federico Belloni, coach Picco Lecco.

Domenica sarà un nuovo banco di prova, un’altra occasione per dimostrare crescita, determinazione e ambizione.