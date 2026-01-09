PICCO LECCO OSPITA VICENZA AL BIONE DOPO LA PAUSA NATALIZIA

LECCO – Dopo la pausa natalizia, Picco Lecco torna finalmente in campo per una sfida che si preannuncia intensa e ricca di insidie. Quella di sabato sarà infatti la penultima partita del girone di andata, un appuntamento importante per dare continuità al percorso e chiudere al meglio questa prima fase del campionato.

“Di fronte troveremo Vicenza, una squadra la cui posizione in classifica non rispecchia il reale valore del gruppo – precisa coach Federico Belloni -. Ci aspettiamo un avversario determinato, combattivo e pronto a lottare su ogni pallone per conquistare punti preziosi. Sarà quindi fondamentale approcciare la gara con attenzione, lucidità e la giusta aggressività”.

Picco arriva a questo appuntamento forte dell’ottima esperienza vissuta al Torneo della Befana di Castellanza, dove ha conquistato il primo posto superando Villa Cortese in semifinale e Brembo in finale. Due partite di qualità, nelle quali tutte le giocatrici hanno saputo dare un contributo concreto, confermando la crescita del gruppo e la profondità del roster. Ora è il momento di trasformare questo entusiasmo in energia positiva per la prossima sfida.

“Vogliamo continuare a crescere, a competere e a dimostrare il nostro valore – conclude Belloni -. Vi aspettiamo sugli spalti per sostenere la squadra: insieme, possiamo fare la differenza”.

RedSpo