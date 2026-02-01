PICCO LECCO, PARTECIPATA LA MATTINATA FORMATIVA COL PROF. BOSETTI

ANNONE BRIANZA – Una mattinata di altissima qualità tecnica e partecipazione straordinaria ha inaugurato il nuovo percorso formativo dedicato al settore giovanile di Pallavolo Alberto Picco Lecco. Il primo appuntamento della Masterclass con il prof. Giuseppe Bosetti, sabato 31 gennaio al palazzetto dello sport di Annone Brianza, ha richiamato un numero davvero significativo di allenatori, atlete e appassionati, confermando la forte volontà della società di investire nella crescita dei propri formatori. Da segnalare la grande partecipazione di allenatori provenienti da tutto il territorio lecchese e dalle province limitrofe. Il focus dell’incontro – “Tecnica e didattica della difesa nel settore giovanile” – ha offerto spunti concreti e immediatamente applicabili in palestra, grazie alla competenza e alla capacità divulgativa del Professore, punto di riferimento nazionale nella didattica della pallavolo.

“Eventi formativi come quello di oggi sono un’occasione importante: tante persone e qualità nelle giocatrici – ha dichiarato Bosetti –. Le fasce d’età 13-14 sono davvero molto interessanti. Appuntamenti come questi rappresentano momenti di confronto fondamentali per far crescere la qualità dei formatori e, di conseguenza, della pallavolo italiana”.

Tra i protagonisti della mattinata anche Federico Roncoroni, allenatore della U14 Picco e coorganizzatore, presente con il suo gruppo: “Si può sempre migliorare e noi continueremo a farlo. In futuro ridurremo il numero di atlete coinvolte per puntare ancora di più sulla qualità. Questo incontro ci dà energia per i prossimi allenamenti. Ho la fortuna di conoscere grandi allenatori e, quando abbiamo pensato a un momento formativo, non potevamo che partire da lui”.

Al termine della sessione tecnica, la formazione è proseguita con una tavola rotonda e un pranzo di confronto presso Birra&Brace di Garbagnate Monastero, occasione preziosa per approfondire temi metodologici e condividere esperienze tra staff, allenatori e il professore. Questo primo appuntamento rappresenta l’avvio di un percorso composto da quattro incontri, pensato per elevare ulteriormente la qualità del lavoro in palestra e per offrire ai tecnici biancorossi strumenti concreti per accompagnare la crescita delle giovani atlete.