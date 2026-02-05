PICCO LECCO: PRIMA DI RITORNO IMPEGNATIVA CONTRO L’IMBATTUTA PADOVA

LECCO – Dopo un mese di gennaio complesso e segnato da numerose difficoltà, la Orocasch Picco Lecco è pronta a inaugurare il girone di ritorno davanti al proprio pubblico. Le biancorosse tornano al Bione, sabato alle 21, con grande determinazione e con la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo condizionato da problemi fisici e assenze che hanno spesso impedito alla squadra di allenarsi al completo.

“Al di là delle due sconfitte in campionato – 1-3 contro Vicenza e 2-3 a Cerea – abbiamo vissuto settimane pesantemente influenzate dalle condizioni di salute del gruppo” spiega Federico Belloni, mister di Picco Lecco. “Raramente ci siamo potuti allenare al completo e, anzi, spesso abbiamo dovuto lavorare a ranghi ridotti. Speriamo naturalmente che ora sia tutto risolto”.

Nonostante le difficoltà, in casa Picco non manca la fiducia: “Crediamo molto in questo gruppo e siamo convinti di poter replicare il percorso del girone di andata, togliendoci qualche bella soddisfazione”.

Il calendario propone subito un avversario di altissimo livello: Padova, squadra ancora imbattuta in campionato. Una sfida impegnativa, ma che Lecco ha già dimostrato di poter interpretare con coraggio, come testimonia il combattuto 2-3 dell’andata.

“Sappiamo che sarà una gara estremamente tosta, ma sappiamo anche di avere le capacità per mettere in difficoltà queste avversarie. Dovremo affrontarla con la sfrontatezza e l’entusiasmo giusti per goderci una bella partita”, conclude coach Belloni.

La Orocash Picco Lecco chiama a raccolta i propri tifosi per sostenere la squadra in un match che promette intensità, carattere e grande pallavolo.

Non è mancato nemmeno l’augurio di Dario Righetti, presidente della società. “Grazie alle atlete, staff, genitori e sostenitori per i risultati ottenuti finora, non solo sportivi ma anche educativi”.

Righetti sottolinea l’importanza del percorso costruito negli ultimi anni, fondato su scuola, famiglia e pallavolo vissute con serenità e divertimento ed esprime gratitudine allo staff per l’impegno e la dedizione nel trasmettere valori e principi con un approccio umano e costruttivo. Invita tutte le squadre a continuare a crescere nei prossimi mesi, sostenendosi senza rivalità o gelosie. “È possibile conciliare scuola e sport, come dimostrano molte ragazze che negli anni hanno superato difficoltà e sacrifici ottenendo ottimi risultati” conclude, augurando a tutti una buona continuazione di stagione.