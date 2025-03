PICCO LECCO: QUARTA VITTORIA DI FILA CONTRO CONCOREZZO

LECCO – La Orocash Picco Lecco contro Concorezzo strappa la quarta vittoria consecutiva nella pool salvezza e conquista altri 3 punti fondamentali. Inizio difficile per le biancorosse che faticano a entrare in partita, ma dal secondo set è Picco a dettare il ritmo. Fondamentale la prestazione corale della squadra e le battute insidiose di Moroni e Amoruso.

La partita inizia con Picco in netta difficoltà che rincorre le ospiti senza entrare bene in partita. Si chiude 18-25. Avvio di secondo parziale molto favorevole per Picco Lecco (6-2). Le biancorosse gestiscono bene il vantaggio (11-7), cambiando completamente il ritmo di gioco. Sul finale Concorezzo si fa molto insidioso (22-19), ma Picco chiude e riapre la partita con un bel 25-22.

Terzo parziale con le due squadre in equilibrio (4-4), ma Concorezzo cerca il riscatto e prova l’allungo (4-7). Si continua punto a punto (16-16) con Amoruso in battuta che fa la differenza. Le lecchesi sfondano il muro dei 20 punti e mettono 4 punti di differenza con Concorezzo. Picco chiude il terzo set 25-20 e conquista il primo punto in palio.

Nel quarto si parte male per le padrone di casa (1-5) che cercano di aggiustare l’avvio (9-7). Il break successivo denota diverse imprecisioni da Picco (8-12). In battuta Amoruso mette in difficoltà le avversarie (13-14) e Picco rientra in partita. Concorezzo arriva a quota 20 e Picco continua a inseguire (16). Con il turno al servizio di Moroni, Picco si avvicina (20-21). Nel momento più importante Picco cambia marcia e strappa un buon finale di set (23-22). Picco vince 25-23.

“Stiamo vivendo queste gare con attenzione e vincere in recupero un set è molto gratificante – confessa coach Gianfranco Milano -.Stiamo lavorando bene in palestra. Abbiamo vissuto la prima fase molto travagliata e ora con le ragazze disponibili le cose vanno decisamente bene”. “Mi sento molto bene e la fiducia delle compagne. Vedo che stiamo migliorando partita dopo partita”, aggiunge Princess Atamah.

OROCASH PICCO LECCO – IMD CONCOREZZO 3-1 (18-25 25-22 25-20 25-23)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 9, Piacentini 8, Moroni 11, Amoruso 28, Atamah 15, Sassolini 2, Napodano (L), Conti 1, Casari. Non entrate: Maddalena, Mainetti, Severin, Monti (L). All. Milano.

IMD CONCOREZZO: Tonello 8, Frigerio 3, Kavalenka 27, Tsitsigianni 13, Piazza 2, Allasia, Rocca (L), Pegoraro 5, Rosina 2, Bianchi 1, Ghezzi (L), Alberti. Non entrate: Brutti, Bianchi. All. Delmati. ARBITRI: Mannarino, Laghi.

NOTE – Durata set: 24′, 28′, 26′, 32′; Tot: 110′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (28) Kavalenka J. (27) Atamah P. (15)

Top servers: Amoruso G. (6) Moroni G. (2) Frigerio M. (1)

Top blockers: Atamah P. (4) Kavalenka J. (3) Pegoraro G. (2).