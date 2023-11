PICCO LECCO. RIMONTA INCREDIBILE PER LA TERZA VITTORIA STAGIONALE

LECCO – Picco stoica, sotto 6-12 al quinto rimonta e vince 15-13: due punti che pesano. Sono servite oltre due ore di lotta all’Orocash Picco Lecco per tornare ad assaporare il gusto della vittoria (la terza in stagione) nel turno infrasettimanale in calendario al Bione contro il Mondovì (3-2).

LA CRONACA

Una gara molto equilibrata, dove ne sono accadute veramente di tutti i colori, allacciamo dunque le cinture, respirone e partenza. Nel primo set la Picco, orfana di Badalamenti (la si è vista con le stampelle) e Barbagallo, accorcia 4-5 grazie a un primo tempo di Caneva, poi si duella sul 12-13 segue un ace di Conti (15-15) e la partita scivola via punto a punto, ma è Mondovì a guadagnarsi due palle set sul 22-24, le cuneesi non falliscono la chance e s’impongono 23-25.

Nel secondo parziale è ancora battaglia, Lecco si porta avanti 3-0 un ace dell’israeliana Salinas impacchetta il 10-9 in seguito Zojzi cannoneggia al suolo il 15-12, Picco quindi fugge via grazie ad un colpo di classe pura (scucchiaia rovesciando la mano e pilotando il pallone nei pressi della linea laterale) della stessa schiacciatrice (22-16), il set finisce 25-20 per Lecco, biancorosse favorite anche da una serata veramente storta almeno nei tre set iniziali di Mondovì al servizio.

Anche il terzo periodo è vissuto spalla a spalla, tuttavia lo stesso viene interrotto per circa 10’ minuti proprio al primo scambio di gioco. Nel tentativo di recuperare un pallone due atlete ospiti si scontrano, loro sono la palleggiatrice Alassia che recupera, mentre è costretta ad abbandonare definitivamente il campo la schiacciatrice Grigolo per un duro colpo al naso. Medico e infermieri sul parquet momenti di tensione, fortunatamente senza ulteriori sviluppi. Si riparte con un ace di Rimoldi (7-5) poi ecco il 15-12, 18-15 sino al 25-23.

Il quarto “gioco” dice subito 1-0 con un ace di Piacentini, Caneva per il 18-18, le piemontesi successivamente si regalano il 19-22 e non mollano la presa: 23-25.

Nel tiebreak accade l’imponderabile, le ragazze di coach Gianfranco Milano appaiono in netta difficoltà anche perché Mondovì nel frattempo ha aggiustato il tiro dai nove metri e non lascia cadere una palla. Avvio dunque “sfrontato” 1-4, 4-8 ma anche 6-12. Quando i titoli di coda stanno sfumando, muta clamorosamente il finale: Lecco ha il merito di non mollare, dimostrando una reazione e una compattezza da grande squadra e punto dopo punto le manzoniane risalgono la corrente: 9-12, un muro di Caneva per il 10-12, 13-13 sino all’incredibile 15-13. Straordinario parziale di 9-1 che ribalta la piega di un match che pareva ormai indirizzato, e domenica si torna in campo alle 17 nella trasferta bergamasca (uno scontro salvezza) di Costa Volpino.

Orocash Picco Lecco – Lpm Bam Mondovì 3-0

(23-25, 25-20, 25-23, 23-25, 15-13)

Picco Lecco: Rimoldi 1, Zojzi 21, Salinas 20, Conti 6, Caneva 13, Mainetti (libero), Frigerio, Piacentini, Sassolini, Morandi, Bazzani. N.E: Casari. All: Milano.

Mondovì: Alassia 7, Lux 10, Farina 7, Grigolo 9, Ripalbelli 13, Decortes 24, Tellone (libero), Coulibaly 7, Lapini, Manig. N.E: Marengo, Pizzolato. All: Gazzotti.

Arbitri: Pasquali, Kronaj.

Alessandro Montanelli