PICCO LECCO: SABATO LA GARA CROCEVIA CONTRO PESCHIERA

LECCO – Dopo la buona prestazione contro Padova, l’Orocash Picco Lecco si prepara ad affrontare una gara dal peso specifico importante: la sfida contro Peschiera, in programma questo weekend, rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione. L’appuntamento è al Bione sabato 14 alle 21.

La squadra lombarda arriva all’appuntamento con fiducia e determinazione. Il successo contro Padova ha confermato la crescita del gruppo, che ora ha il compito di trasformare la qualità del gioco in punti pesanti.

Di fronte ci sarà una formazione solida, che ci precede in classifica di una sola lunghezza e che ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nella gara di andata, Picco Lecco si era imposta con un convincente 3-1, ma il match di ritorno si preannuncia tutt’altro che semplice.

Lo staff tecnico può finalmente contare su tutte le atlete al 100% della condizione fisica: un elemento che restituisce compattezza, profondità e nuove soluzioni tattiche. Il gruppo ha lavorato con intensità e concentrazione, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza.

“Siamo in un buon momento – commenta Federico Belloni, coach di Picco Lecco – e abbiamo grande fiducia nelle ragazze. Ora serve concretezza, lucidità e fame di risultato. Peschiera è un avversario ostico, ma siamo pronti a giocarcela con coraggio e intelligenza”.