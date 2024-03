PICCO LECCO: SABATO LA SFIDA ALLA MILLENIUM BRESCIA

LECCO – Continua la striscia positiva della Orocash Picco Lecco. Dopo il successo al tie break contro Bologna , le biancorosse si apprestano a sfidare Millenium Brescia, nell’anticipo di sabato pomeriggio. Una partita ostica tra due squadre in buonissima forma e già salve.

“Sabato saremo a Brescia, ultima trasferta di campionato. Sarà impegnativa e incontreremo la squadra al completo. Per continuare a perseguire il nostro obiettivo stagionale dovremo fare molto bene”, commenta Gianfranco Milano.

“La prossima partita sarà una bello scontro. Brescia è una squadra con buonissime giocatrici che hanno esperienza. Sarà una partita difficile ma entusiasmante. Anche se siamo già salve, possiamo sorpassarle arrivando al secondo posto. Noi dobbiamo essere in forma e con tanta voglia di vincere come all’andata. Ordine, semplicità e carattere sono le tre parole per me fondamentali per arrivare a un buon risultato contro questa squadra”, ha aggiunto Martina Morandi.