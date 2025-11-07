PICCO LECCO: SABATO LA SFIDA CONTRO L’ARENA VOLLEY

LECCO – Sabato 8 novembre la Orocash Picco Lecco torna a giocare tra le mura amiche del centro sportivo “Il Bione” per affrontare una delle squadre più temibili del girone: la Smapiù Arena Volley. Una sfida che si preannuncia molto impegnativa, contro un avversario di grande livello, attualmente considerato tra i migliori del gruppo.

Dopo una prestazione sottotono a Volano, le ragazze di coach Federico Belloni sono pronte a voltare pagina e a dare il massimo davanti al proprio pubblico. “Partita molto molto difficile con un avversario di grande livello, forse tra le migliori del girone. A Volano siamo stati un po’ in ombra, ma vogliamo fare bene. Siamo molto fiduciosi. Crevenna sarà ancora out”, ha commentato Belloni, consapevole delle difficoltà, ma fiducioso nella reazione della squadra.

L’assenza di Crevenna si farà sentire, ma il gruppo è compatto e determinato a dimostrare il proprio valore. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per affrontare questa sfida con energia e coraggio.

